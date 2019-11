Cagliari, una dottoressa perde il portafogli: lo ritrova con 120 euro grazie a un ragazzo senegalese. I carabinieri glielo hanno riportato intatto, con i documenti e i soldi, quando aveva quasi perso le speranze. In una storia in cui non c’entra il colore della pelle, ma il gesto di grandissima generosità. Avvenuto in pieno centro a Cagliari. A raccontarlo è Valeria S., ortopedica cagliaritana, che spiega così la sua brutta avventura a lieto fine: “Perdo il portafogli sotto casa mia. Giro e rigiro per trovarlo e nulla. Dentro c’erano documenti, carte di credito, soldi e due cose a cui tenevo tantissimo che non si possono comprare nè riavere. Domenica mattina alternativa in caserma per la denuncia.

Vado a fare il turno di malumore e oggi ogni tanto pensavo a quelle cose. Stasera una tele

fonata: Signora venga in caserma, un cittadino ha portato il suo portafogli. Felice penso subito che almeno i documenti sono salvi!Vado a prenderlo in caserma curiosa e impaziente e la giornata cambia. “Signora c’erano 120 euro”. Felicità .. un onesto cittadino ha riportato il portafogli completo. Anche i ricordi e i soldi.. persino le monetine. Forse non l’ha nemmeno aperto.Ho chiesto a chi dovevo questo favore e mi è stato detto che è un ragazzo senegalese. Magari i 120 euro gli sarebbero serviti ma non li ha toccati..mi ha fatto felice”. Nella foto, il portafogli ritrovato da Valeria.

