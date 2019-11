Cagliari, allarme della municipale: “Con queste fondine facile sfilarci le pistole”

Le fondine delle divisi consentono lo sfilamento delle pistole. L’allarme è stato lanciato in una delle ultime sedute della commissione Sicurezza del consiglio comunale dai sindacati della polizia municipale, alla presenza dell’assessore Paolo Spano

Nel corso della riunione sono emerse tutte le difficoltà che incontrano gli agenti nelle operazioni quotidiane in città. “Ci sono bande di ragazzi che la notte si ubriacano, e poi si lasciano andare ad ogni tipo di vandalismo. Ci sono poi i problemi legati agli abusi in edilizia”, ha dichiarato Terenzio Calledda del Diccap, “stanno per andare in pensione ancora tanti Agenti di Polizia Municipale che andrebbero sostituiti. E abbiamo la necessità di beni strumentali adeguati. Ci sono grossi problemi per la fornitura di una adeguata divisa, con fondine che consentono lo sfilamento della pistola. ci sono problemi di disponibilità di automezzi”.

E’ stato anche che la sicurezza per le partite di calcio venga pagate dalla società e che le indennità contrattuali previste dal contratto vanno distribuite agli Agenti, “che devono essere ripagati per un servizio difficile che viene svolto in una città che non è paragonabile a Las Plassas o Aritzo”.

Anche Massimilano Caboni del sindacato Csaral conferma il problema delle divise e delle fondine (accenna ai fatti di Trieste), delle pistole e dell’armeria. E solleva anche il problema delle auto.

“Esiste un problema per il controllo delle strade e si lavora anche con alcune auto non perfette”, dichiara Caboni, “come vecchie Panda o altri veicoli che hanno sportelli bloccati o problemi elettrici da risolvere. Diversi motociclisti si lamentano della cristallizzazione dei pneumatici”.

