Cagliari: “Senza soldi per i parcheggi tempi lunghi per lo stadio. No alla colata di cemento a Sant’Elia”

E’ scontro in consiglio comunale sul via libera allo piano guida per Sant’Elia. Il documento che disegna la cornice all’interno del quale dovrà essere progettato il futuro stadio del Cagliari divide il consiglio comunale. Oggi il primo sì in commissione Urbanistica e mercoledì il voto decisivo in consiglio comunale. Ma l’opposizione si è astenuta. Secondo la sinistra il Comune non ha i soldi e nemmeno i progetti per realizzare le opere previste intorno allo stadio come il nuovo viale Ferrara e i parcheggi. Inoltre denunciano la colata di cemento che andrà a cadere sul rione

“Siamo contenti di questo passo avanti, anche se continuiamo ad avere alcune perplessità sulla proposta della giunta Truzzu”, dichiara Francesca Ghirra, Progressisti, “abbiamo, infatti, timore che le nuove opere previste intorno allo stadio (in particolare la rimodulazione del viale Ferrara e la realizzazione delle nuove aree di sosta), per cui al momento non ci sono né le risorse né i progetti, possano compromettere la realizzazione della nuova casa del Cagliari nei tempi previsti. Così come non ci convince la previsione di circa un milione di nuovi metri cubi.

Al momento ci siamo astenuti, ma speriamo di poter votare in consiglio a favore di un’opera fortemente voluta da tutti noi. Abbiamo, infatti, presentato alcune proposte migliorative che mirano a mantenere la vocazione sportiva dell’area, con la realizzazione di nuovi spazi verdi, strutture per gli sport e una forte riduzione delle volumetrie al momento previste.

Nell’interesse della città”, conclude, “abbiamo chiesto alla maggioranza di accoglierle, in modo che possiamo rapidamente approvare il documento all’unanimità”.

Sì convinto della maggioranza. “Come capogruppo del Psd’Az in Comune”, ha dichiarato Roberto Mura, “ho presentato a nome di tutto il gruppo e in accordo col Sindaco un ordine del giorno che impegna la Giunta a coinvolgere le associazioni dei commercianti affinché la nuova area commerciale prevista nel progetto sorga nel rispetto delle peculiarità del territorio interessato e delle esigenze economiche, sociali e di mobilità della città di Cagliari. Abbiamo tanta strada davanti ma il primo fondamentale obiettivo è stato raggiunto. Forza Cagliari”.

