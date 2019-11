La risposta ai dazi di Trump: il pecorino della Sardegna conquista New York

Nel bel mezzo della settimana della cucina italiana nel mondo (18 – 24 Novembre 2019) mercoledì 20 novembre 2019 a New York il pecorino sardo insieme ad altri importanti formaggi italiani dop è stato protagonista di un Evento promosso dall’Associazione I Love Italian Food in collaborazione con l’Aincy – l’Associazione Italiana Cuochi di New York. Lanciato con l’ashtag #ISTANDWITHMADEINITALY, l’evento ha voluto essere anche una risposta del Sistema Italia all’ Italian Sounding e alla recente introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione americana che ha penalizzato – tra gli altri – anche i soft cheese from sheep’s milk not suitable for grating, tra cui il Pecorino Sardo Dolce.

Davanti ad una platea qualificata di ristoratori e operatori del food e del settore Ho.Re.Ca, il Consorzio di Tutela ha voluto rimarcare il forte legame che lega questo formaggio alla sua zona di origine, ne ha illustrato le principali caratteristiche, il sistema di riconoscimento e rintracciabilità, il marchio ed i contrassegni distintivi. Il Pecorino Sardo è stabilmente presente sul mercato americano da qualche anno e presenta un grande potenziale di crescita. Per questo motivo il Consorzio di Tutela nel corso del 2019 ha depositato e registrato presso le competenti autorità statunitensi il Marchio della DOP sia in senso figurativo che nominativo. Il prodotto viene apprezzato dal consumatore soprattutto come formaggio da tavola sia nella variante dolce che in quella matura. Al 30 Settembre 2019 sono state esitate oltre oceano oltre 5.200 forme. La continuità dell’attività promozionale della DOP sia in Italia che sui mercati esteri sta dando senz’altro risultati più che soddisfacenti. Le produzioni di Pecorino Sardo Dolce e Maturo nel periodo Gennaio/Settembre 2019 hanno infatti fatto registrare un incremento rispetto allo stesso periodo del 2018, pari a + 4,6% per il Pecorino Sardo Dolce con 199.405 forme marchiate e + 19,5% per il Pecorino Sardo Maturo con 320.191 forme marchiate. confermando il trend positivo dell’ultimo triennio Il Mercato Nazionale rimane il principale Mercato di riferimento della DOP con l’89%. Tanti gli appuntamenti in programma nel prossimo futuro: un nuovo evento a New York nell’ambito del progetto di Internazionalizzazione dei formaggi dop della Sardegna e, nel corso del 2020, la partecipazione alle più importanti fiere del settore negli Stati Uniti e un Tour Europeo in collaborazione con altri grandi formaggi italiani DOP.

