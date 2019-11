Musiche tradizionali e canto a tenore: la poesia sarda in concerto

A Oristano e Solarussa due appuntamenti. Organizzato da Isre Musica e Campos

Musas e Terras è il titolo scelto per una serie di manifestazioni, concerti, spettacoli e convegni scientifici, dedicati alla poesia ed alle espressioni musicali di tradizione orale del mondo, con una attenzione speciale per le arti che hanno un radicamento storico nella cultura della nostra isola. L’evento farà tappa in alcuni centri della Sardegna, tra i quali Oristano e Solarussa, con due concerti.

L’organizzazione è curata e coordinata dall’Istituto Superiore Etnografico della Sardegna, in particolare da ISRE Musica, e dall’Associazione Culturale Campos.

Saranno al centro dello scenario le 9 arti di cui Campos si fa portavoce (le launeddas, il cantu a tenore, la poesia di improvvisazione a otada, a mutetus, a mutos e a s’arrepentina, il cantu a cuncordu, la musica tradizionale di accompagnamento al ballo, il cantu a chiterra) accanto ad altre forme di tradizione orale rappresentative di culture del mondo in cui la poesia cantata, anche nel sistema della improvvisazione poetica, ha avuto uno sviluppo storico ed è attualmente un fenomeno sociale vivo e produttivo.

Tema centrale e filo conduttore sarà il testo poetico nella sua espressione sonora prima che nella rappresentazione grafica, la poesia come figlia dell’unione tra parole e musica.

Saranno presenti, al fianco dei sardi, gli improvvisatori baschi, bertsolaris, i rapsodi argentini e uruguagi, payadores, i cantori estemporanei corsi del chjama e rispondi, e le armonie polivocali della loro terra.

Nel corso delle performances, un sistema di traduzione simultanea permetterà ai poeti improvvisatori, di culture, tradizioni e lingue diverse, di dialogare e confrontarsi sul palco con la potenza dialettica dei loro versi.

La prima tappa sarà a Oristano, domenica 1° dicembre dalle 18, al Museo Diocesano Arborense, con un concerto dal titolo “launeddas”, in cui le composizioni di Lucio Garau, per flauto, sassofono e live electronics, si affiancano alle scalas delle launeddas di Michele Deiana.

Domenica 15 dicembre ci si sposta a Solarussa, nella Domu Naìtana, dove si terrà uno dei due eventi di anteprima di Musas e Terras con la poesia d’improvvisazione logudorese a “otadas”, rappresentata da Bruno Agus e Diego Porcu accompagnati dal Tenore di Orgosolo, la Repentina con Giampaolo Nuxis, Nàssiu Lasu e Roberto Murru, accompagnati alla fisarmonica da Elia Zucca. Saranno presenti i poeti provenienti dai Paesi Baschi Maialen Lujambio e Nerea Ibarzabal.

L’evento aderisce al progetto “Orti sociali in carcere”, un’iniziativa che ha visto la luce grazie alla collaborazione tra i Rotary club Cagliari Nord e il Rotary club Cagliari Sud, l’Amministrazione della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta e la Caritas Diocesana di Cagliari.

Il progetto ha permesso di trasformare un’area inutilizzata del cortile dell’istituto in 37 orticelli urbani, da mettere a disposizione dei detenuti.

I dati statistici dicono chiaramente che il lavoro educa i detenuti a trovare un ruolo attivo nella società, li rieduca ed evita che tornino a delinquere dopo la fine della pena. Il progetto, quindi, risponde ad un principio di civiltà e giustizia.

Il frutto di questo loro lavoro produce ciò che va nella mensa della Caritas di Cagliari, riferimento per i molti poveri della città. Nel periodo luglio-settembre del corrente anno sono stati raccolti e conferiti alla Caritas Diocesana oltre 34 quintali di prodotti, tra verdure, ortaggi, erbe e frutta.

Il Coordinamento Campos è un’associazione culturale nata nel 2015 che riunisce gli interpreti delle arti musicali e poetiche di tradizione orale della Sardegna e in questi anni ha organizzato numerosi eventi ed incontri culturali a carattere regionale e locale, mirati a sostenere, anche attraverso la collaborazione con le Amministrazioni Locali, con il mondo delle associazioni che si occupano di beni culturali materiali e immateriali, le Università sarde e la scuola, la conservazione, la tutela e la trasmissione della cultura musicale e poetica autoctona.

Tra queste attività è opportuno citare “Sa Corte de is Artis”, a Solarussa, dove sono state realizzate ben tre edizioni di questa manifestazione che può essere descritta come un grande raduno regionale dei musicisti e cantori delle arti poetiche e musicali tradizionali della Sardegna, con concerti, incontri culturali, dibattiti, convegni, esposizioni e mostre. In ben due di queste edizioni è stata celebrata la messa con parti della liturgia in lingua sarda, nell’edizione 2018 la messa è stata celebrata dal vescovo di Tempio-Ampurias Monsignor Sebastiano Sanguinetti, quasi totalmente in lingua sarda (con l’esclusione della sola consacrazione eucaristica), un fatto questo di fondamentale importanza, un importante passo in avanti per raggiungere l’obiettivo della normale possibilità per i sacerdoti della celebrazione in sardo della Santa Messa.

Collaboranano all’evento, l’Università di Cagliari e il LABIMUS, la Biblioteca Universitaria di Cagliari, il Rotary club di Cagliari, i Lions di Cagliari, la Facoltà Teologica della Sardegna, la Caritas Sardegna, l’AUSER di Cagliari, il Conservatorio Universidade de Casteddu, il Conservatorio di Cagliari, la Fondazione Sardinia, la Fondazione Siotto, l’Associazione Amici della Musica, l’Associazione Launeddas de Sardigna, l’Associazione Limba Bia di Cagliari, l’Associazione Babel, le confraternite di Cagliari e Quartu s. Elena.

Lunedì, 25 novembre 2019

