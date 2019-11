Vindice Lecis a Cabras per presentare il suo ultimo libro

L’evento si colloca nell’ambito di un progetto culturale volto a far conoscere la Cultura sarda attraverso il racconto dei protagonisti in questo caso di Storia di Sardegna, ospitando in biblioteca gli scrittori e studiosi della nostra terra, che ci permettono divulgando il passato di capire il presente, evidenziando gli aspetti di tutta la cultura sarda antica e moderna, di cui quella contemporanea rappresenta l’esito.

L’autore, Vindice Lecis, giornalista sassarese e scrittore di romanzi e saggi storici e politici, ha lavorato per sei testate del Gruppo editoriale “L’Espresso” come capo cronista, capo redattore e inviato.

La presentazione si terrà venerdì 29 novembre, alle 17.30, nella biblioteca comunale di Cabras. Un romanzo storico che è anche un affresco della Sardegna in un’epoca, il 600, di violenze e spionaggio, corruzione e inquisizione, in cui i rappresentanti delle istituzioni, dalla nobiltà alla Chiesa, dalla Corona spagnola ai governi locali, facevano dell’arbitrio una regola.

Fonte: Link Oristano

