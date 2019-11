A Cagliari un raduno dei bellissimi retriever: ecco quando

Un raduno molto speciale, quello di domenica 1 dicembre a partire dalle 10, in piazza Garibaldi, a Cagliari: “Retrievers and friends day”, edizione 2019. Gli amanti dei bellissimi cani retriever si danno appuntamento per una mattinata dedicata agli appassionati o semplici curiosi per conoscere le diverse razze di questo splendido amico a quattro zampe. Ma non solo, conoscere l’utilità sociale dei cani retriever: dalla Pet Therapy, alla ricerca di dispersi sia sotto le macerie che in superficie, nel soccorso in acqua e come cani guida per ciechi. Prove di lavoro e obbedienza, rapporto conduttori e cani, interazione e socializzazione con i bambini.

Questo e tanto altro nell’evento organizzato da Retrievers Club Italiano delegazione I Nuraghi.