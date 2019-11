Serie A: Lecce-Cagliari 2-2

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Lecce e Cagliari hanno pareggiato 2-2 nel recupero della 13/a giornata del campionato di serie A.

Un'occasione persa dal Cagliari che, in vantaggio 2-0 per le reti di Joao Pedro su rigore e Nainggolan, si è fatto raggiungere dai leccesi grazie ad penalty di Lapadula e a una rete nel recupero di Calderoni. Gli ospiti hanno chiuso in nove, per l'espulsione di Cacciatore per un mani volontario in area e per quella del portiere Olsen, protagonista di una rissa con Lapadula dopo che questi aveva segnato il penalty dell'1-2.

L'arbitro Mariani ha espulso anche l'attaccante del Lecce. Il Cagliari, con 25 punti, è quarto, mentre i giallorossi sono quart'ultimi, salendo a quota 11, (ANSA).