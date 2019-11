Occasione d’oro sciupata nella corsa verso la Champions League, ma la squadra resta incollata alle prime posizioni. Nella foto di CCN- Cagliari Calcio news, l’incredibile rissa tra Olsen e Lapadula. Il Cagliari è ora quarto in classifica insieme alla Roma, con ancora cinque punti di vantaggio sul Napoli. Ma è chiaro che, in vantaggio di due reti, è stata una grandissima occasione persa. E ora Olsen rischia due giornate di squalifica e mancherà sicuramente lunedì prossimo contro la Sampdoria di Ranieri.

Un Cagliari “folle”, 2-2 raggiunto dal Lecce: manata di Olsen, fallo di mano volante di Cacciatore, due espulsioni fatali. Una partita che sembrava vinta con i rossoblù in vantaggio due a zero finisce due a due: prima un fallo di mano assurdo di Cacciatore che para nella sua porta in stile volley, poi la seconda espulsione di Olsen che scatena la rissa con Lapadula dopo il rigore trasformato dall’attaccante giallorosso. Finisce due a due col pareggio del Lecce che nel finale, in dieci contro nove, sfiora persino il terzo gol.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.