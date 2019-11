Lecce-Cagliari 2-2, la grande occasione mancata: le follie di Olsen e Cacciatore frenano la corsa Champions

IL RECORD NELLA BUFERA: LECCE CAGLIARI 2 – 2

Sfida tra polemiche, espulsioni e campo pesante- di Gigi Garau

Alla fine il Cagliari centra il record di undici risultati utili consecutivi, trovando un pareggio nel campo fangoso di via del mare, una vera e propria battaglia che sino al 70’ il Cagliari aveva controllato e dominato agevolmente, poi l’ingresso dell’ex Farias ed una serie di circostanze sfortunate, hanno permesso ai padroni di casa di pareggiare e la partita poteva andare anche peggio per i rossoblù che hanno finito in nove, stremati e accerchiati dalla foga agonistica leccese che ha spinto fino all’ultimo con l’intento di portare a casa i tre punti, ma vediamo il racconto della giornata: Dopo diciotto ore dal nubifragio che ha impedito di giocare la gara ieri sera, si ritorna allo stadio di via del mare per Lecce – Cagliari, la cosiddetta partita degli ex, vista l’abbondanza di protagonisti che hanno indossato le maglie di entrambe le squadre. Maran conferma quella che ormai possiamo considerare la formazione tipo (esclusi gli assenti per infortunio), quindi Olsen tra i pali, Pisacane e Klavan difensori centrali, Lykogiannis a sinistra e Cacciatore a destra, regista Cigarini, interno destro Nandex e interno sinistro Rog, Nainggolan dietro le due punte che sono sempre Simeone e Joao Pedro, con quest’ultimo che agisce partendo da lontano, come un trequartista. Il Lecce risponde con Gabriel, Lucioni, Rossettini, Rispoli, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Shakhov, Lapadula e La Mantia. Arbitra il Sig. Mariani di Aprilia.

Ma vediamo cosa è successo: il terreno di gioco, reso molto pesante dalle abbondanti piogge, non concede la possibilità di giocate veloci e controlli agevoli, le squadre faticano non poco a costruire il gioco e spesso si trovano a commettere errori elementati. Al 21’ viene ammonito Lykogiannis per un’entrata a gamba tesa. Al 27’ l’episodio che impone una svolta alla partita: Nainggolan taglia il campo con una splendida apertura sulla destra che coglie Cacciatore in corsa, il terzino del Cagliari crossa di forza e La Mantia in ripiego devia la palla con la mano, proprio all’interno dell’area leccese. Mariani si consulta, trascorrono tre minuti e poi si reca a verificare di persona il VAR, rientra sul terreno di gioco e indica il dischetto: rigore per il Cagliari, batte Joao Pedro e rossoblù in vantaggio. Il Lecce cerca subito la reazione, in effetti sino al rigore, erano stati i giocatori pugliesi ad avere un maggiore possesso di palla ed una circolazione intensa della stessa, tuttavia la porta di Olsen è rimasta al sicuro. Al 34’ La Mantia cerca una conclusione in porta, la palla viene deviata con il corpo da Cacciatore e Olsen già disteso in tuffo, deve fare un miracolo per deviare la palla destinata in rete. Al 38’ ancora Cagliari insidioso con un cross teso e forte in area di porta, Simeone non ci arriva, il Lecce cerca la reazione ma il Cagliari con calma gestisce molto bene la partita, esperienza tecnica e serenità, questi gli ingredienti che sciorinano i ragazzi di Maran. Al 49’ giallo anche per Rog per un entrata in gioco pericoloso.

Il primo tempo si avvia al termine e Mariani assegna 4’ di recupero dove non succede nulla di fatto, squadre negli spogliatoi con il Cagliari in vantaggio. Inizia il secondo tempo con le squadre che si ripresentano in campo senza sostituzioni, Al 2’ Lapadula conclude di testa e Olsen para a terra, al 6’ è ancora Olsen ad opporsi a Lapadula che calcia a tu per tu con il portiere, al 10’ Nandez ha una grande occasione per raddoppiare ma il suo tiro finisce a fin di palo sulla destra di Gabriel. Al 12’ fuori Rossettini e dentro Meccariello, al 13’ grande occasione per il Cagliari, Tabanelli perde palla a centro campo, Joao Pedro ne approfitta e s’invola verso l’area avversaria ma scivola prima di calciare. Al 15’ Nainggolan a terra dopo uno scontro duro al limite dell’area cagliaritana, sugli sviluppi della punizione per il Lecce, Tabanelli spedisce fuori. Al 22’ è ancora lui, Radja Nainggolan che su cross di Lykoggiannis insacca sulla destra di Gabriel, Lecce 0 Cagliari 2, al 23’ giallo per Petriccione che protesta un po troppo, un minuto dopo dentro l’ex Farias e fuori Shakhov. Al 30’ è Rog a provare la conclusione da fuori area, palla fuori di poco, al 31’ Maran fa uscire Simeone per Ionita, è evidente che l’allenatore del Cagliari vuole infoltire il centrocampo per impedire al Lecce di costruire il gioco. Al 33’ dubbio su una deviazione in area cagliaritana da parte di Nandez, solo calcio d’angolo, conferma del VAR, un minuto dopo, occasione per il Lecce con La Mantia che non trova la conclusione.

Al 35’ carambola in area cagliaritana con conclusione a porta vuota che viene “parata” da Cacciatore, espulsione del difensore cagliaritano e rigore per il Lecce, batte Lapadula, Olsen tocca e la palla finisce in rete, Lecce 1 Cagliari 2, Lapadula si precipa a recuperare la palla e viene a contatto con Olsen, spinte reciproche che finiscono con entrambi i giocatori a terra, dopo un breve consulto, l’arbitro Mariani espelle entrambi i giocatori, Cagliari in nove e Lecce in dieci; il portiere del Cagliari è molto nervoso e viene accompagnato negli spogliatoi. Maran costretto a inserire Rafael e far uscire Nainggolan, peccato per la partita che prende una brutta piega, intanto anche Rog esce per fare spazio a Mattiello. Ultimo cambio anche per il Lecce, esce Rispoli ed entra Dubikas, al 43’ Tabanelli divora un goal davanti alla porta su un grande assist di Farias, l’arbitro assegna sette minuti di recupero, al 1’ minuto di recupero il Lecce trova il pari con Calderoni che infila Raffael con un diagonale da dentro l’area, Lecce 2 Cagliari 2. Al 4’ minuto di recupero Farias si tuffa in area, ammonito per simulazione, intanto Cigarini finisce a terra per crampi. Alla fine Mariani manda tutti sotto la doccia, pareggio che lascia intatte le ambizioni del Cagliari a cui può essere rimproverato solo un peccato di ingenuità nella gestione del momento più delicato della partita, il rigore per il Lecce.

Peccato per Olsen che si è fatto prendere dal nervosismo e che sino al rigore è stato uno dei migliori in campo, peccato perché i ragazzi di Maran hanno giocato da grande squadra, con un Nainggolan trascinatore e realizzatore. Peccato per quel terreno di gioco che non ha dato la possibilità ai giocatori cagliaritani di mettere in mostra l’elevata qualità tecnica della squadra. Purtroppo non si può vivere di ricordi e sembra davvero un’altra occasione sprecata, va bene anche il quarto posto, adesso condiviso con la Roma, ma se il Cagliari vuole restare in alto, deve imparare a gestire situazioni complesse e difficili come quella di oggi.

