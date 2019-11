Addio a Gianfranco Fara, muore a Cagliari lo storico presidente del Coni. Una tragedia nel mondo dello sport sardo: muore a causa di un malore un uomo conosciuto e stimato da tutti, che per quattro volte era stato presidente del Coni. Aveva 82 anni, aveva ricoperto diversi ruoli anche istituzionali nel capoluogo sardo. Per tutti a Cagliari lui era il vero simbolo dello sport: si era battuto per grandi traguardi, per potenziare i campi sportivi, per portare in città le migliori gare internazionali. Era stato anche assessore, nato a Martis ma da sempre nel capoluogo. Grandissimo appassionato di basket, per tanti anni dirigente della Russo, ma anche del Brill.

Il Presidente della Regione Christian Solinas ha appreso con profondo dolore e con commozione la notizia dell’improvvisa scomparsa del Presidente regionale del Coni Gianfranco Fara. “Perdiamo un grande uomo di sport – ha dichiarato il Presidente Solinas – che con il suo lungo impegno ha saputo realizzare una profonda sinergia tra il mondo sportivo e la società civile, consentendo alla Sardegna di raggiungere alti traguardi non solo in campo agonistico, ma anche nell’autentica promozione umana così preziosa per i nostri giovani”.

