Mercoledì 27 novembre, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, presso Open Campus Tiscali a Cagliari, si svolgerà un workshop dedicato alla discussione sul monopattino elettrico come opportunità per la mobilità sostenibile a Cagliari. Interverranno Fabio Mereu (CEO di PlayCar), Marco Pau (Ex General Manager EMEA di Lime) e Giuseppe Colistra (CEO di GreenShare). Il monopattino elettrico è infatti il nuovo simbolo della mobilità sostenibile e sta ormai conquistando diverse città italiane.

La micromobilità elettrica è un’opportunità importante, complementare e sinergica al trasporto pubblico locale e alle altre forme di mobilità sostenibile. Una recente delibera del Comune di Cagliari apre il percorso per la sperimentazione e potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rendere più fluido il traffico in città, risolvere il problema dei parcheggi e dell’inquinamento atmosferico. L’evento è gratuito. Per registrarsi: https://rb.gy/yzf0pn

L'articolo Cagliari, la moda del monopattico elettrico: un incontro pubblico per svelare come usarli proviene da Casteddu On line.