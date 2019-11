Incidente choc sulla statale 131, paura per una coppia cagliaritana: “Scontro tra due auto, la nostra sfiorata”. Anche a causa del maltempo, brutto incidente nella 131. Il racconto di Roberta Carta: “C’è stato un pauroso scontro tra due auto al km 195, noi stavamo per entrare a Sassari provenienti da Cagliari- spiega la donna- una delle due vetture dopo lo schianto è finita contromano, praticamente a pochissimi metri da noi come vedete nella foto. Si è girata a causa dell’auto rischiando di coinvolgerci, è stato un miracolo. Poi il traffico molto intenso ha provocato dei rallentamenti, anche a causa della presenza di molti mezzi pesanti. Ma fortunatamente siamo arrivati a destinazione incolumi dopo il grande spavento”.

Fonte: Casteddu On Line

