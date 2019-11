Cagliari, la Finanza a caccia dei “finti” circoli ricreativi: scoperto un bar che evadeva le tasse

Nell’ambito

delle attività di contrasto all’evasione fiscale

,

la

2^ Compagnia di Cagliari

ha

concluso

una

verific

a

fiscal

e

nei confronti di

un

circolo ricreativo

operante

del

capoluogo

,

che

ha

omesso di

presentare

le dichiarazioni

fiscal

i

ai fini delle imposte dirette

ed

IVA

,

occultando

in tal modo al

F

isco

ricavi

per

69

.000

e

uro,

in

ragione della circostanza che

operava,

di fatto

,

come un vero locale bar.

Il

soggetto sottoposto a verifica è stato individuato a seguito attività informativa esperita

durante

i controlli sul territorio, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla

regolare

emissione dello scontrino fiscale, successivamente approfondite mediante la

consultazione

delle banche dati in uso al Corpo ed analizzando le posizioni fiscali di quei

soggetti

che operano con i regimi di tassazione privilegiati previsti da specifiche normative

nazionali

a favore di Associazioni e di Enti non commerciali.

Nella

circostanza, l’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto

adempimento

delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A.

,

delle imposte dirette e degli altri

tributi

.

I

riscontri operati

dai

militari si sono concentrati

sulla

corretta

ricostruzione

della reale

natura

economica dell’attività svolta

anche

attraverso l’analisi della documentazione

extracontabile

reperita all’atto dell’accesso e di appositi questionari inviati ai “soci”

e

ai

fornitori

del

presunto

e

nte

non commerciale.

Il

complesso degli approfondimenti svolti ha consentito di stabilire che in realtà il circolo

ricreativo

era

di fatto

un

vero e proprio bar con

tanto

di

bancone

e tavolini

,

il cui accesso

era

liberamente consentito a tutti gli avventori e

non

ai soli soci,

così

come invece impone

la

normativa sugli enti non commerciali.

Appurata

la natura commerciale dell’attività posta in essere dal circolo, le Fiamme Gialle

hanno

proceduto, oltre alla contestazione della mancata istituzione delle scritture contabili

obbligatorie

e l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle Imposte

Dirette

e dell’IVA, alla ricostruzione del volume d’affari conseguito quantificando in 69.337

euro

i ricavi conseguiti e in 26.409 euro

l’

IVA

dovuta relativamente alle annualità d’imposta

dal

2014 al 2016.

Fonte: Casteddu On Line

