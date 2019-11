Grembiuli arcobaleno: anche i più piccoli contro le disparità di genere

Anche la scuola dell’infanzia di Santa Giusta ha partecipato attivamente stamattina alle celebrazioni in occasione della giornata internazionale dedicata alla violenza contro le donne.

“Abbiamo scelto di organizzare questa giornata coinvolgendo le scuole perché la violenza di genere è prima di tutto una questione culturale, la cultura che vede l’uomo come superiore e la donna come inferiore sottomessa. È quindi dalla cultura che dobbiamo partire per capovolgere questo stereotipo”, ha spiegato una mamma con una lettera scritta che ha letto pubblicamente. “La parità di genere e il rispetto cominciano fin da piccoli e ai nostri bambini, anche anche grazie alle maestre, stiamo insegnando che non esistono i maschi e le femmine, esistono solo i bambini le bambine; che nessuno è più forte intelligente o capace di un altro, tanto meno perché nasce femmina o maschio. Le maestre dei nostri bambini hanno scelto di abolire gli stereotipi per i quali esistono i giochi da “maschietto” e quelli da “femminucce”, i colori da “maschietto” quelli da “femminuccia”. Lo hanno fatto iniziando dei grembiulini. I nostri bambini indossano tutti degli splendidi grembiuli colorati, su cui sono impresse le loro manine, senza distinzione tra maschietti e femminucce. Questo arcobaleno di colori è il mondo che gli stiamo insegnando. Non ci sono due soli colori: il rosa o l’azzurro, ma tanti colori e tutte le diversità meritano rispetto”.

“I bambini a scuola servono a tavola, lavano i piatti, riordinano l’aula senza distinzione tra maschi e femmine”, ha scritto ancora la mamma. “Questo è il primo importante passo perché i nostri figli imparino la parità e smettano di vedere il mondo diviso i maschi, forti e coraggiosi, e le femmine deboli, indifese, votate alla casa e alla famiglia, perché la violenza incomincia da qui, dal credere in questa distinzione. Siamo uguali, abbiamo tutte e tutti diritto a voler fare un lavoro che ci piace, a poterci vestire come ci piace, a fare le scelte che ci fanno stare meglio. Alle nostre figlie dobbiamo insegnare a pretendere il rispetto e non sentirsi mai inferiori a un uomo solo perché l’uomo e ai nostri figli dobbiamo insegnare a dare il rispetto e a non trattare male una donna solo perché donna, a non trattarla come una cosa, un oggetto di sua proprietà, ma una persona indipendente e libera”.

L’iniziativa ha previsto un incontro con i ragazzi delle scuole nel centro civico comunale e una proiezione sul tema a cura del Centro antiviolenza di Oristano. É seguita poi l’inaugurazione di una panchina rossa, nella piazza del comune mentre e la sistemazione lungo la scalinata del municipio di alcune scarpette rosse.

L’evento prosegue nel pomeriggio. Alle 16, al centro civico, in programma letture a tema a cura del gruppo di lettura della Biblioteca comunale e del consiglio comunale dei ragazzi.