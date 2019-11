Cagliari, perde il controllo e colpisce quattro auto in sosta: ferito un 39enne

Incidente stradale con feriti questa notte in via XXIX Novembre.

Un 39enne cagliaritano alla guida di una Nissan Qashqai, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e ha colpito altre 4 auto in sosta regolare. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente all’ospedale SS. Trinità in codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

