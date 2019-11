Sequestrati 11 kg marijuana, 2 arresti

(ANSA) - OLBIA, 25 NOV - Operazione antidroga dei carabinieri a Olbia. I militari del Reparto territoriale, guidati dal colonnello Davide Crapa hanno arrestato due uomini, un olbiese di 33 anni e uno straniero che si trovano ora ai domiciliari. Denunciata anche un'altra persona, un olbiese di 30 anni. I carabinieri hanno ritrovato e sequestrato circa 11 kg di marijuana che i tre custodivano in casa e in un terreno, divisi in circa 30 buste termosaldate. I due arrestati e il complice denunciato sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce nel complesso delle attività di controllo del territorio quotidianamente condotte dai Carabinieri di Olbia che, muovendo dalle piazze di spaccio più comunemente utilizzate dai pusher locali, hanno consentito di aumentare la stretta sul fenomeno dello spaccio e di colpire l'anello immediatamente più alto del traffico di stupefacenti.

Fonte: Ansa

