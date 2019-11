La vera storia del testamento di Lenin all’Unla di Oristano

Ne parlano Paolo Casciola e Marcello Ingrao

Un viaggio nella Russia Leninista e negli archivi segreti dell’ex Unione Sovietica, con il libro “Il testamento di Lenini: falsificato e proibito” di

Jurij Alekseevič Buranov. Questa sera, al Centro Servizi Culturali di Oristano, dalle 18, ne parleranno Paolo Casciola, direttore del sito www.aptresso.org e curatore del libro e Marcello Ingrao, responsabile delle edizioni Filorosso/Prospettiva Marxista.

Il libro tratta dell’arte staliniana della falsificazione e della disinformazione. Jurij Alekseevič Buranov presentò il volume, frutto di una ricerca basata in parte su documenti fino ad allora secretati e conservati negli archivi del Comitato Centrale del Partito comunista dell’Unione Sovietica, nel 1994. Veniva così ricostruita l’azione che, dipanandosi dai vertici stessi dell’apparato sovietico, alterò i testi dettati da un Lenin gravemente malato.

Jurij Alekseevič Buranov (1933-2004) è stato un celebre storico russo. Studiò presso la Facoltà di Storia dell’Università Statale degli Urali e, dopo aver ottenuto un dottorato di Scienze storiche presso l’Istituto di Economia di Sverdlovsk, fu chiamato a Mosca dall’Accademia delle Scienze dell’URSS a ricoprire la carica di capo-dipartimento presso il Rossijskij Centr Chranenija i Izučenija Dokumentov Novejšej Istorii (RCChIDNI, Centro russo per la conservazione e lo studio dei documenti della storia contemporanea). All’inizio degli anni Novanta, lavorando sui vecchi archivi del Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, Buranov rinvenne la trascrizione manoscritta e la relativa versione dattiloscritta della prima parte della «Lettera al congresso» dettata da Vladimir Il’ič Lenin ad una delle sue segretarie il 23 dicembre 1922. Le differenze testuali tra i due documenti, che fino ad allora erano stati tenuti segreti, dimostravano che il «testamento» di Lenin era stato falsificato, con tutta evidenza per ordine di Stalin. Su quella scoperta si basa il presente volume, originariamente edito negli Stati Uniti nel 1994 e finora mai pubblicato in altre lingue. Due anni dopo Buranov contribuì alla realizzazione di una raccolta di inediti leniniani curato da Richard Pipes (The Unknown Lenin. From the Secret Archive, Yale University Press, 1996). Successivamente Buranov si è occupato dell’esecuzione dello zar Nicola II e della sua famiglia, e della sorte dei gioielli dei Romanov.