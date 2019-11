Cagliari, un nastro rosso in municipio contro la violenza

L’iniziativa è legata al progetto Feminas che in questi giorni sta portando per tutta la città, tramite eventi di vario genere, il messaggio di lotta e opposizione contro la violenza sulle donne.

In molti hanno già partecipato all’iniziativa e stanno “infiocchettando” il cancello del Comune. “Una bella idea che potrà sicuramente far riflettere le persone su problema così importante, ma che spesso viene sottovalutato”, “un piccolo gesto che mette la donna al primo posto”, sono stati tra i commenti di chi ha deciso di dare il proprio contributo alla Giornata.

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, oggi, 25 novembre, sarà possibile dare il proprio contributo simbolico legando un nastrino rosso al cancello dell’ingresso del Palazzo Civico, in via Roma 145.

Fonte: Casteddu On Line

