Maltempo, SS131 chiusa e scuole evacuate

Nella frazione di Caniga sono stati evacuati i due edifici della scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria, completamente allagati. I genitori dei bambini sono stati richiamati dopo l'inizio delle lezioni per riprendere i loro figli e riportarli a casa. Ma i disagi causati dalla pioggia che dalle prime ore del mattino sta cadendo copiosa stanno bloccando tutta la città. A Predda Niedda la polizia locale ha dovuto interdire il passaggio nella zona della strada 11, che risulta allagata e i vigili del fuoco in collaborazione con i volontari dell'associazione di volontariato Misericordia stanno evacuando uffici ed esercizio commerciali che si trovano nel piazzale davanti al supermercato Eurospin.

Ancora allarme e disagi nel Sassarese per le forti piogge. Chiusa per allagamenti anche la strada statale 131 all'altezza delle gallerie di Chiguzzu, con il traffico automobilistico deviato sulla viabilità secondaria.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.