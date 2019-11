“Il nostro ruolo è quello di anticorpo. Siamo più un anticorpo che un movimento politico”. Non ha dubbi Mattia Santori, tra i promotori della prima manifestazione di piazza a Bologna delle Sardine. “A me interessa la politica, così come credo interessi a tutte le persone che stanno in piazza. Il problema è che la coscienza politica si era addormentata”, ha spiegato in collegamento a “In mezz’ora in più” su Rai 3.

L'articolo Sardine, chi sono e qual è il loro programma proviene da Casteddu On line.