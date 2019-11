Il reliquiario di “San Basilio”: conferenza a Oristano

Alcuni studiosi, in epoca moderna, hanno avanzato dei dubbi sull’interpretazione del testo greco, mettendo in crisi quella tradizione e inducendo a sospendere ogni giudizio sull’attribuzione del cranio.

Il prezioso Reliquiario di San Basilio, conservato nel convento di San Francesco in Oristano, sarà il tema della conferenza che si terrà martedì 26 novembre p.v. alle ore 19.00, al Museo Diocesano Arborense, nella Sala San Pio X, con gli interventi di Mons. Roberto Carboni, Arcivescovo Metropolita di Oristano, Don Francesco Tamponi, delegato regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Sardegna e il professore Salvatore Rubino, dell’Università degli Studi di Sassari.

Fonte: Casteddu On Line

