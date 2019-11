Salvini: “Il Movimento 5 Stelle mi pare in via d’estinzione”

Mancano esattamente 64 giorni all’alba del voto in Emilia-Romagna e Matteo Salvini percorre il territorio in lungo e in largo per allargare il consenso. E incassa il pieno di folla nelle piazze. Sarà un’alba di liberazione? In un’intervista al Corriere della Sera commenta cosi’ il nuovo patto stretto tra M5S e Pd, sponsor Beppe Grillo: “è l’ultimo tradimento, quello fatale del popolo grillino”. Cioè “quello stesso popolo che voleva il cambiamento e ora si ritrova stretto in un abbraccio mortale con il simbolo dei poteri forti, il Pd”. Per Salvini, insomma, il Movimento “mi pare sulla via dell’estinzione” e queste scelte “sono contro la sua storia”.

