I tifosi del Lecce offrono ospitalità per la notte a quelli del Cagliari: la bella lezione di sport sotto la pioggia. La notizia lanciata da Ccn-Cagliari Calcio news diventa virale: “Da Lecce una bella notizia di calcio e sport. I tifosi del Lecce, dopo l’annuncio del rinvio della partita (domani, ore 15), sono andati nel settore dei nostri tifosi per offrire loro ospitalità per la nottata di oggi. Complimenti.A comunicarlo è stato il presidente del Lecce. OGGI HA VINTO L’UMANITÀ!”, si legge nella pagina Fb di Ccn-Cagliari calcio news. Una festa di sport e di ospitalità, quasi un gemellaggio sotto il nubifragio. In tempi di stadi violenti e di tifo contro, per una volta una contro tendenza da sottolineare. E c’è da scommettere che i sardi sapranno ripagare nel migliore dei modi, magari alla partita di ritorno l’ospitalità ricevuta dai meravigliosi tifosi leccesi questa sera. Gentilezza, galanteria, tendere la mano agli “avversari”: valori che diventano un grande insegnamento soprattutto per i bambini che si avvicinano al calcio. Quando a vincere è il buon cuore, conta sicuramente più dei tre punti. Nella foto, il saluto dei giocatori rossoblù agli “eroici” supporters giunti da tutta Italia sotto il nubifragio per sostenere la squadra di Maran che vola in orbita Champions League. La partita, rinviata oggi, sarà recuperata domani (lunedì 25) alle 15.

L'articolo I tifosi del Lecce offrono ospitalità per la notte a quelli del Cagliari: la bella lezione di sport sotto la pioggia proviene da Casteddu On line.