Lecce-Cagliari sempre più a rischio rinvio per pioggia: se non si gioca, possibile recupero domani alle 18

Lecce-Cagliari sempre più a rischio rinvio: se non si gioca, sarà recuperata con ogni probabilità domani alle 18. Queste le ultime notizie che arrivano da Sky: gli arbitri faranno un nuovo tentativo tra qualche minuto, non è stata presa ancora la decisione definitiva. In caso di rinvio, Lecce-Cagliari sarebbe recuperata domani alle 18, con ogni probabilità. Nainggolan ha detto chiaramente che il Cagliari preferisce il rinvio, le previsioni meteo non sono buone per le prossime ore e oltre a una gara falsata c’è il pericolo di infortuni. La gara è al momento rinviata di diversi minuti, non si sa ancora se si giocherà. Ma lo stadio viene “preparato” e le squadra si scaldano come se si dovesse giocare, pur restando la massima incertezza.

