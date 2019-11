Lecce-Cagliari, maltempo fortissimo sul Salento: pioggia vento e blackout, la partita si gioca? Sarà decisivo il sopralluogo alle 19,30 sul campo, dubbi sulla partita tra Cagliari e Lecce, attesissima per le 20,45. Il sito di Gianluca Di Marzio spiega la situazione nei dettagli: “Pioggia, vento e persino blackout. Dalle 18 di questo pomeriggio, una forte pioggia si è abbattuta sul Salento, al punto da mettere in dubbio il regolare svolgimento del match tra Lecce e Cagliari in programma per le 20.45. Intorno alle 19.30, un membro della quaterna arbitrale ha effettuato un informale sopralluogo sul campo, controllando se il pallone rimbalzasse o meno in diverse zone del campo. Positiva, al momento, la risposta del rettangolo di gioco, che per ora pare non aver risentito del maltempo. Decisiva risulterà però, alla fine, l’ulteriore verifica che l’arbitro Mariani svolgerà in presenza dei rappresentati di entrambe le squadre”, scrive ancora Gianluca Di Marzio.com.

Ecco le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-1-2) Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis,Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula

Cagliari (4-3-1-2) Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro, Simeone

