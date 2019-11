Savona, il crollo del viadotto: “Abbiamo avuto paura di un bis del ponte Morandi” (VIDEO)

Il nostro giornale partner Quotidiano.net scrive: “A causare il cedimento sarebbe stata una grossa frana dopo che l’intera zona è stata al centro di una forte ondata di maltempo . “Dai primi sopralluoghi emerge che a far crollare il viadotto è stata una grandissima frana che si è staccata dal monte che fiancheggia il viadotto partendo molte centinaia di metri più in alto – ha spiegato lo stesso governatore ligure Giovanni Toti -. La frana ha travolto i pilastri del viadotto portando via 30 metri di campata di una carreggiata e si è fermata sotto i piloni dell’altra”.

Un tratto di viadotto lungo la A6 Torino-Savona, l’Autostrada dei Fiori, è crollato. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare, all’altezza di Madonna del Monte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diversi veicoli sono fermi prima della voragine. In volo si è sollevato l’elicottero per verificare dall’alto l’eventuale presenza di auto.

Fonte: Casteddu On Line

