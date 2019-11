Cagliari, fogne a cielo aperto dentro la palazzina comunale: “Siamo arrabbiati, situazione disperata”. Ancora emergenza nelle case popolari a Cagliari, la protesta di Franco Caggiari e degli altri abitanti di via Cornalias: “Mi faccio portavoce dei residenti del civico 70 di via Cornalias a Cagliari- spiega Caggiari- per denunciare una situazione paradossale che va avanti da molte settimane, ormai possiamo parlare di mesi. Il defluire nel piazzale della palazzina comunale, delle fogne a cielo aperto, nell’indifferenza di tutti, ho cercato personalmente di contattare il comune, assessorati, addirittura la ASL, perché ormai c’è una situazione igienico sanitaria disperata, nell’assoluto menefreghismo delle istituzioni, dopo che tutti gli inquilini pagano regolarmente l’affitto mensile tramite i bollettini di c/c inviati dal comune. Oltre il fatto che nel piazzale giocano i bambini, adesso addirittura si riempie di piccioni che vengono a mangiare gli escrementi. Ho preso spunto nel comunicarvi questa incresciosa situazione dopo che per l’ennesima volta ho letto nei quotidiani che si parla tutti i giorni di città metropolitana, oppure tutti in prima fila quando si parla di navi da crociera, o addirittura tutti in bella mostra quando si è parlato di Luna Rossa, ben venga per la città, ma è un paradosso che poi gli abitanti vengono lasciati e abbandonati in situazioni a dir poco da terzo mondo”, conclude Caggiari e nome dei residenti di via Cornalias che chiedono un intervento urgente da parte del Comune di Cagliari.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'articolo Cagliari, fogne a cielo aperto dentro la palazzina comunale: “Siamo arrabbiati, situazione disperata” proviene da Casteddu On line.