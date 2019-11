Black Friday anche per le pompe funebri: “Acquista oggi e muori quando vuoi”

Non c’è niente di scontato, tranne il funerale. Anzi no: nella giornata delle offerte, c’è chi ha deciso di rendere davvero nero il Black Friday. L’Outlet del Funerale, impresa di pompe funebri di Cologno Monzese, in provincia di Milano, propone un taglio del 20% sul “pacchetto elegante”: da 2499 a 1999 euro, cremazione inclusa. “Ovviamente – spiega la società sul suo sito web – è possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c’è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre. Lo dice anche lo slogan pubblicitario scelto per la promozione: “Acquista oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi”, scrive l’Agi.

