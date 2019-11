“Cagliari si Slega”, l’invasione delle Sardine anti Salvini: giovedì 5 la grande manifestazione al Bastione. Le Sardine sarde si ritroveranno tutte a Cagliari il 5 dicembre al Bastione, per contestare Matteo Salvini e la Lega. “In collaborazione con il coordinamento nazionale abbiamo creato l’evento di giovedì 5 dicembre alle ore 19.00- si legge nella pagina ufficiale del movimento nato sulle scia dell’Emilia- se conoscete qualche artista di strada che voglia venire tra di noi, contattatelo e invitatelo. Condividete l’evento nelle vostre bacheche e invitate i vostri amici e le vostre amiche. CAGLIARI SI SLEGA!”. E c’è da scommettere che saranno davvero in tanti.

Fonte: Casteddu On Line

