Congo, aereo precipita dopo il decollo e si schianta sulle case

Sarebbero 23 morti nell’incidente aereo avvenuto a Mapendo-Birere, nelle vicinanze di Goma, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Stando ai media locali, che citano le autorità, un Dornier 328-100 bimotore della compagnia Busy Bee è precipitato poco dopo il decollo. Non ci sarebbero superstiti. Le cause dell’incidente, al momento ignote, sono al vaglio di un’inchiesta. Tutte le compagnie aeree DR Congo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, sono nella lista nera dell’Unione Europea perché la sicurezza a bordo di queste compagnie aeree non può essere garantita.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.