Cagliari, Colabianchi nuovo Soprintendente del Lirico: “Voglio che la grande cultura sia alla portata di tutti”

“Arrivo a Cagliari estremamente motivato e con tutta l’intenzione di fare un grande lavoro in team, collaborando attivamente con ogni singolo lavoratore del teatro: dirigenti, coro, orchestrali, operai, tecnici, tutti. Sono già al lavoro per pianificare al meglio la stagione 2020 e incontrerò subito sindacati, Rsu e Cdi” sono le parole del nuovo Soprintendente del Teatro Lirico, il maestro, Nicola Colabianchi.

Non solo: abbiamo tanti “artigiani” dalle mani d’oro che lavorano alle produzioni e che posseggono qualità antiche da valorizzare e mettere ancora di più in luce. Insomma, abbiamo un patrimonio di enorme valore”.

“Il Lirico è la prima industria culturale della Sardegna: in questo senso lo immagino come un hub – un punto di riferimento- che produca opere, contenuti, servizi anche verso teatri minori e non solo. Desidero che ogni produzione abbia una doppia valenza: internazionale e interna. Voglio portare il Teatro Lirico in giro per l’Isola facendo un decentramento intelligente, ampliando la platea degli appassionati, avvicinando i tanti curiosi e, soprattutto, aumentando il numero di nuovi fruitori”.

Fonte: Casteddu On Line

