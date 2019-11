Minacce di morte contro il Sindaco di Baunei, Pais: “Il consiglio regionale è con te”

Arrivano bipartisan i messaggi di solidarietà al sindaco di Baunei e consigliere regionale Salvatore Corrias, dopo le scritte minacciose apparse nella notte nella cittadina montana ogliastrina. Fra i tanti il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais:“Le minacce di morte contro l’on. Corrias sono un attentato contro l’intero Consiglio regionale. Esprimo a nome di tutta l’Assemblea al collega piena solidarietà e affermo con forza la condanna decisa contro questi atti che tentano di minare l’attività delle amministrazioni”.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais avuta notizia delle scritte minacciose che sono apparse questa notte nel muro all’ingresso di Baunei, dove il consigliere del Pd è sindaco ha immediatamente,con una telefonata , espresso a Salvatore Corrias preoccupazione ma anche la volontà di andare avanti uniti nell’azione politica . “Sono convinto – ha detto il Presidente – che la magistratura assicurerà alla giustizia nel più breve tempo possibile questi criminali figli di una sottocultura che va estirpata” .

Fonte: Casteddu On Line

