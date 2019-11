Scritte intimidatorie contro il Sindaco di Baunei Salvatore Corrias

Una scritta minacciosa è apparsa questa notte contro il sindaco di Baunei e consigliere regionale Salvatore Corrias. Il suo nome e una croce accanto, con lo spray nero su un muro del paese. E’ lui stesso a denunciarlo con un post dal suo profilo facebook “Stanotte sono apparse alcune scritte che mi chiamano in causa.” Corrias non si lascia intimidire e scrive “Sappiano gli autori che il buio della loro vigliaccheria non potrà mai togliere luce alla grande civiltà della mia comunità e alla serenità del mio operato.”

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.