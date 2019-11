Sardegna, lo show del maltempo e la statale ad ostacoli: fulmini sulla 131. Il racconto di questo pomeriggio di Umberto Oppus su Fb: “Viaggiare stasera sulla 131 è come una sorta di Odissea nello spazio. Tra diluvio e strada allagata tempi di percorrenza antidiluviani con tanto di effetti hollywoodiani con i fulmini che scendono”. Oppus fa riferimento ai tanti cantieri aperti, che ormai da qualche settimana stanno ulteriormente rallentando la circolazione nell’arteria più importante dell’isola. Oggi non ci sono stati danni per il maltempo ma il temporale, che ha coinvolto anche Cagliari intorno alle 18, si è fatto vedere e sentire.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.