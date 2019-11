Monserrato, auto in fiamme in pieno centro: giallo sulle cause del rogo

Monserrato, auto in fiamme in pieno centro: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari questa sera in via Marconi nel comune di Monserrato: da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115 per l’incendio di un’autovettura in sosta, sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “1A” con il supporto anche di un’autobotte, gli operatori VVF all’arrivo sul hanno delimitato l’area per le operazioni di spegnimento, fiamme spente area messa in sicurezza. In fase di accertamento le cause del rogo.

