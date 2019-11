Sinnai, domenica in pineta appuntamento col Duathlon Cross

Sarà assegnato domenica in pineta a Sinnai il titolo di campione sardo Duathlon Cross.

Si potrà partecipare sia singolarmente ma anche in staffetta. Il percorso podistico è stato disegnato su un tracciato da percorrere due volte per la distanza atipica e una volta per distanza sprint.

Si sviluppa per circa due chilometri di tagliafuoco, single track, saliscendi e continui cambi di direzione. Organizza la Karel sport: "Un appuntamento attesissimo - dice il presidente Giorgio Lecca - in uno scenario di verde sempliemente fantastico".

Le gare previste sono: Duathlon atipica (4 km di corsa, 15 km di mountain bike e altri 2 km di corsa), Duathlon Super Sprint (2 km di corsa, 7,5 km di mountain bike e 1 km di corsa), e la Duathlon Kids che comprende le categorie minicuccioli (200 metri di corsa, 500 metri di mountain bike e 100 di corsa), cuccioli (400 metri di corsa, 1km metri di mountain bike e 200 di corsa), esordienti (800 metri di corsa, 2 km di mountain bike e 400 di corsa) e ragazzi (1,5 km di corsa, 4 km di mountain bike e 1 km di corsa).

Si partirà nell'area antistante il bar "Sa Casermetta", praticamente all'ingresso della pineta. La manifestazione di Sinnai è alla quinta edizione.

Fonte: L'Unione Sarda