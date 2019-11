Stintino, alle Saline accesso disabili

La disabilità unisce, la diversità avvicina e aiuta a capire e a generare inclusione. Può sembrare difficile crederci, eppure gli studenti delle scuole medie e delle primarie di Stintino lo hanno dimostrato con la partecipazione al progetto regionale Agitamus "Quando la scuola e lo sport valorizzano la diversità". Ragazzi e bambini hanno preso a cuore il problema di chi vive una disabilità e, in particolare, di chi vive in carrozzina. Così tanto, che hanno scritto una lettera all'amministrazione comunale per chiedere l'abbattimento delle barriere in paese e nelle spiagge. L'amministrazione ha risposto: alle Saline si farà la spiaggia con accesso per diversamente abili.

I ragazzi hanno chiesto la creazione di scivoli idonei e una spiaggia per disabili, con una discesa attrezzata quindi l'eliminazione di tutte quelle barriere che di fatto limitano l'accessibilità. "Sarebbe bello - hanno scritto - che la pista ciclabile che conduce alla spiaggia di Pazzona o delle Saline, avesse una discesa a mare per disabile, che con le carrozzine da mare permettesse a tutti di essere veramente uguali, così che Stintino possa diventare non solo un paese eco-sostenibile ma un paese realmente accessibile".

L'appello è stato subito raccolto dall'assessora alla Pubblica istruzione Antonella Mariani: "Porterò la vostra lettera al sindaco e alla giunta e credo che la spiaggia delle Saline potrà essere la giusta collocazione per quello che chiedete. Dobbiamo lavorare perché il progetto Agitamus sia vivibile e condiviso tutti i giorni. Insieme possiamo farlo. Prometto - ha concluso - che la prossima estate realizzeremo l'accesso alla spiaggia per le persone diversamente abili".

La spiaggia attrezzata con le passerelle sarà indicata con un cartello che riporterà il logo ideato dagli studenti: un disegno stilizzato che rappresenta una persona in carrozzina colorata con le tinte dell'arcobaleno mentre cavalca un'onda. Sotto al disegno lo slogan "Accessibilità è libertà".