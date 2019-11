Lezioni di cinema a Carbonia

Terranno una lezione anche il regista Paolo Zucca, reduce dal successo de "L'uomo che comprò la luna", lo sceneggiatore Filippo Gravino ("Veloce come il vento" e la serie in lavorazione "Romulus"), la regista Laura Lucchetti (il pluripremiato "Fiore gemello"), e lo sceneggiatore Salvatore De Mola ("Il Commissario Montalbano" e "Imma Tataranni".

Gli incontri si svolgeranno fra novembre e febbraio, con il sostegno del Comune di Carbonia, insieme alla Fondazione di Sardegna e dal Centro Servizi Culturali. In cattedra docenti tra i protagonisti dell'industria audiovisiva e cinematografica italiana. Fra loro lo scenografo Giancarlo Basili, che raggiungerà Carbonia a metà dicembre dopo l'esperienza sul set della seconda stagione de "L'amica geniale". Basili sarà accompagnato anche dal regista Marco Cruciani, che legherà alla tappa sarda una fase di location scouting per il documentario sul cinema italiano.

A scuola di cinema alla Grande miniera di Serbariu a Carbonia. Una scelta emblematica: i dodici seminari per lo sviluppo di progetti originali per il cinema e le serie televisive saranno ispirati dai paesaggi della Sardegna e dalle storie delle sue comunità. Il corso è stato inaugurato alla Fabbrica del Cinema nell'ex direzione amministrativa della cava. Le lezioni sono dedicate a "Sceneggiatura e paesaggio". I partecipanti sono stati selezionati fra 33 candidature.

Fonte: Ansa

