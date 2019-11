Cagliari, controlli anti riciclaggio: denunciato e multato il titolare di un Compro Oro.

Il

Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza

di

agliari,

nell’ambito

d

i

interventi ispettivi in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, ha eseguito un

controllo

nei confronti di una societ

à

esercente l’attivit

à

di compro oro ed operante

nell’hinterland

cagliaritano.

A

l

termine delle operazioni, condotte anche attraverso l’utilizzo dell

e

banche dati in uso al

corpo,

è stato denunciato all

a

locale A

utorit

à

G

iudiziaria

il titolare dell

’attività

commerciale

,

il

quale ha esercitato l’attivit

à

di compro oro in assenza della prevista iscrizione

nell’apposito

registro, tenuto dall’

O

rganismo

degli agenti finanziari e mediatori creditizi.

L

o

stesso titolare si

è

reso responsabile, altres

ì

,

di quattro violazioni amministrative alla

normativa

antiriciclaggio, con specifico riferimento all’inosservanza degli obblighi di

adeguata

verifica della clientela ed omessa identificazione della stessa, alla mancata

comunicazione

alla

B

anca

d’

I

talia

di disposizioni o trasferimenti di quantitativi di oro

superiori

alla soglia prefissata (12.500 euro) e, da ultimo, alla mancata conservazione dei

dati

e delle informazioni concernenti l’attivit

à

di compro oro.

C

onseguentemente,

oltre

alla richiamata segnalazione alla

P

rocura

della

R

epubblica

di

C

agliari,

sono

state contestate sanzioni amministrative pecuniarie

variabili

,

nel complesso,

da

un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 380.000 euro.

