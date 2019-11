Dimagrire prima delle feste di Natale: il menù disintossicante da seguire giorno per giorno

Dimagrire Prima di N atale

IL Menù Disintossicante

A cura di R affaella Aschieri

( @ DietistaMenutrix )

Manca poco più di un mese al Natale e alle due settimane tra Natale e Befana che compromettono , di solito, il normo peso che con fatica molti di noi tengono sotto

controllo, con corretta alimentazione e sport, durante l’ anno. Per non parlare di

quelli che invece il sovrappeso se lo trascinano per mesi e anni , senza neanche

praticare adeguata attività fisica, nel periodo delle feste natalizie acquistano ancora

più peso.

Meglio quindi disintossicarsi prima qualunque sia la vostra situazione. Meglio farlo

seguiti dal vostro nutrizionist a di fiducia sempre e comunque.

Ma la domanda che molti di voi mi ponete spesso è se esiste un menù che possa far

dimagrire e farci sentire più leggeri mangiando correttamente. Ecco, fra i vari stili

alimentari completi che e esistono secondo la tradizione mediterranea c’è quello

disintossicante : è iposodico quindi privo di sale, rivitalizza le energie, normo

calorico, nel tempo riduce le masse localizzate (pannicoli adiposi come cuscinetti più

noti col nome di cellulite) consente di perdere un paio di chili al mese mangiando

piatti di stagione.

Ecco un insieme di ricette ideali da organizzare prima del Natale per i vostri pranzi e

cene che consentono di senti rsi liberi e di mangiare un po di tutto durante le feste ,

senza acquistare ulteriore peso . L o stesso menù può essere ri considerato anche per il

periodo post feste nel caso non abbiate provveduto prima .

Giorno I

C olazione : 200 g latte parz.scremato 93 kcal 7,00 p 10,00 g 3,00 l – 30 g frollini

yogurt e frutta 139 kcal 2,40 p 21,30 g 5,46 l

Spuntino 200 g pere 70 kcal 0,60 p 17,60 g 0,20 l

Pranzo : insalata di fagioli cannellini 146 kcal 7,20 p 15,00 g 6,72 l cannellini in

scatola scolati 120 g olio extra verg.di oliva 5 g

Zuppa di verdura con crostini 490 kcal 15,12 p 81,94 g 13,64 l patate 135 g carote

70 g zucchine verdi 25 g cipolle 15 g sedano prezzemolo basilico in foglie brodo

vegetale 160 g olio extra verg.di oliva 5 g zucca gialla 25 g parmigiano 15 g pane di

frumento tostato 55 g preparazione lavare bene le verdure, tagliarle a pezzetti e

metterle in una pirofila con la cipolla tagliata a fettine e il brodo vegetale. lasciare

cuocere per 2 ore circa e poco prima della definitiva cottura aggiungere prezzemolo e

basilico. mettere i crostini di pane nelle fondine e versare la zuppa con una spolverata

di parmigiano e olio. acqua naturale

60 g pane di frumento 173 kcal 5,16 p 40,14 g 0,24 l

100 g clementine 37 kcal 0,90 p 8,70 g 0,

C ena : carote grattugiate 128 kcal 1,76 p 12,16 g 8,32 l carote 160 g olio extra

verg.di oliva 5 g 175 g ricotta fresca di pecora 275 kcal 16,63 p 7,35 g 20,13 l

acqua gassata 50 g pane di frumento 144 kcal 4,30 p 33,45 g 0,20 l

T isana di tarassaco 2 kcal 0,00 p 0,56 g 0,00 l

G iorno 2

C olazione 125 g yogurt naturale e ferm.lattici 84 kcal 5,25 p 6,38 g 4,38 l – crackers

e marmellata 124 kcal 2,38 p 24,42 g 2,50 l crackers salati 25 g marmellata di frutta

10 g

S puntino macedonia mista 132 kcal 1,92 p 32,32 g 0,32 l

P ranzo C atalogna olio e parmigiano 123 kcal 4,90 p 4,48 g 9,66 l catalogna 140 g

olio extra verg.di oliva 5 g parmigiano 5 g

V ellutata di piselli 193 kcal 12,96 p 12,48 g 10,44 l piselli freschi 120 g lattuga 60 g

cipolle 10 g sedano 35 g carote 25 g parmigiano 10 g olio extra verg.di oliva 5 g

preparazione in abbondante acqua lessare tutte le verdure tagliate a dadini per circa

30 minuti. terminata la cottura passare il tutto al passaverdura e condire con un

goccio di olio di oliva e parmigiano.

acqua naturale 25 g crackers 107 kcal 2,35 p 20,02 g 2,50 l

200 g clementine 74 kcal 1,80 p 17,40 g 0,20 l

S puntino serale 220 g arance 74 kcal 1,54 p 17,16 g 0,44 l

C ena insalatona e succo di lim . 102 kcal 2,75 p 10,34 g 5,83 l carote 110 g lattuga 35

g finocchi 55 g ravanelli 35 g olio extra verg.di oliva 5 g succo di limone 5 g

S pezzatino di palombo 193 kcal 25,06 p 16,10 g 3,64 l palombo 140 g peperoni rossi

70 g brodo vegetale 210 g aglio fresco cipolle 15 g preparazione mettere in un

tegame il palombo e il peperone tagliati a pezzi con alcuni bicchieri di brodo

vegetale. aggiungere la cipolla e uno spicchio di aglio tritati e lasciare cuocere per 10

minuti.

acqua gassata – 40 g granetti classici 160 kcal 3,80 p 28,48 g 4,20 l

S puntino tisana di equiseto 0 kcal 0,00 p 0,00 g 0,00 l

Giorno III

C olazione latte p.s.con orzo 122 kcal 6,00 p 19,65 g 2,70 l latte parz.scremato 150 g

orzo solubile in polvere 15 g 30 g frollini latte e miele 133 kcal 2,46 p 22,14 g 4,50 l

S puntino 200 g pompelmo 51 kcal 1,20 p 12,40 g 0,00 l

P iselli novelli con carote 196 kcal 10,08 p 21,98 g 8,12 l piselli freschi 140 g carote

140 g cipolle 30 g shoyu 5 g olio extra verg.di oliva 5 g preparazione stufare la

cipolla con poca acqua, aggiungere le carote affettate e i piselli; cuocere molto

lentamente per mezz’ ora circa aggiungendo acqua all’occorrenza. salare e condire

con olio.

S paghetti agli aromi 442 kcal 14,40 p 79,90 g 9,40 l pasta alimentare 100 g

rosmarino alloro 5 g aglio fresco salvia 5 g olio extra verg.di oliva 10 g parmigiano

10 g acqua naturale 25 g crackers (senza grassi) 99 kcal 2,50 p 18,48 g 2,15 l

180 g banane 117 kcal 2,16 p 27,72 g 0,54 l

C ena 130 g insalata di indivia belga 69 kcal 0,77 p 3,52 g 5,83 l

P ollo alla cacciatora 271 kcal 27,56 p 11,70 g 13,00 l pollo 130 g pomodori pelati

40 g cipolle 15 g vino da cucina 15 g olio extra verg.di oliva 5 g brodo vegetale 195 g

preparazione lasciare cuocere la cipolla in poco brodo. unire il pollo e farlo colorire;

quindi spruzzare del vino e lasciare che evapori. aggiungere i pomodori pelati un

goccio di olio di oliva e cuocere per circa mezz’ora aggiungendo il brodo

all’occorrenza

acqua gassata 60 g pane integrale 134 kcal 4,50 p 29,10 g 0,78 l

S puntino tisana di mirtillo 0 kcal 0,00 p 0,00 g 0,00 l

Giorno IV

Prima colazione latte scremato macchiato 74 kcal 7,40 p 10,80 g 0,40 l 40 g frollini

alla mela 167 kcal 2,00 p 27,16 g 6,40 l

S puntino 200 g mandaranci 106 kcal 1,60 p 25,60 g 0,40 l

P ranzo cavolfiore olio e parmigiano 125 kcal 6,86 p 3,78 g 9,24 l cavolfiore 140 g

olio extra verg.di oliva 5 g parmigiano 5 g

Mi nestrone al pesto 281 kcal 11,02 p 15,12 g 20,06 l Ingredienti fagiolini 105 g

zucchine verdi 105 g bieta 105 g porri 10 g cipolle 20 g carote 55 g sedano 20 g aglio

fresco alloro prezzemolo olio extra verg.di oliv a 5 g pesto alla genovese 20 g

P reparazione lavare le verdure e tagliarle a pezzettini. mettere in una pantola un trito

fatto con la cipolla, il porro, il sedano, l’aglio e un goccio di olio. salare, coprire e

lasciare stufare a calore molto moderato per 10 minuti. unire le altre verdure, la foglia

di alloro, acqua a sufficienza, portare a ebollizione, correggere di sale e fare cuocere

a calore moderato per circa 2 ore a pentola coperta, dopodiche ‘ unire il prezzemolo

lavato e tritato. portare in tavola il minestrone servendo il pesto a parte.

A cqua gassata 50 g pane di segale 109 kcal 4,15 p 22,70 g 0,85 l

macedonia invernale 179 kcal 2,24 p 43,68 g 0,64 l spuntino 200 g mele 107 kcal

0,60 p 27,40 g 0,20 l

Cena 1 60 g carote crude 56 kcal 1,76 p 12,16 g 0,32 l

M anzo magro 125 g latte scremato 15 g salvia rosmarino cipolle brodo vegetale 250

g olio extra verg.di oliva 5 g preparazione disporre la carne in una casseruola

antiaderente con un goccio di olio di oliva, la cipolla tritata finemente, gli aromi e

lasciare insaporire per alcuni minuti. U nire quindi il brodo vegetale e l’acqua se

necessario e terminare la cottura.

acqua naturale 50 g pane integrale 112 kcal 3,75 p 24,25 g 0,65 l

spuntino tisana di betulla 0 kcal 0,00 p 0,00 g 0,0 0 l

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.