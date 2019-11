Cagliari: Maran, ora non possiamo sbagliare

"Non c'è niente di facile, dobbiamo dare continuità. Noi non possiamo sbagliare, dobbiamo sempre fare quel metro in più per crescere: questo è stato il nostro percorso finora. E così dobbiamo continuare". Lo ha detto l'allenatore del Cagliari Rolando Maran alla vigilia della sfida di domani contro il Lecce. "In questi giorni stiamo ricevendo abbuffate di affetto - ha spiegato - ma siamo sempre sul pezzo. La rifinitura di questa mattina sembra una finale, non c'è nessun calo mentale, lo garantisco. Andiamo forte in settimana per arrivare preparati per la partita".

Maran felice del lavoro fatto: "per arrivare a questo punto abbiamo sempre fatto parlare il campo. E per confermarci come sorpresa dobbiamo continuare così. È un'annata che vogliamo rendere straordinaria". Ma attenti al Lecce: "È una squadra che propone e che segna - ha aggiunto - sta bene in campo ed è ben amalgamata. Abbiamo la piena consapevolezza delle insidie di questa partita. Pieno rispetto, dobbiamo rispondere come sappiamo".

Una settimana difficile per il mister rossoblù: Pellegrini ha avuto una ricaduta, Ceppitelli ancora fuori, Birsa fratturato e Ragatzu ko. "Qualche contrattempo - ha minimizzato - ma questo non ci deve condizionare. Per la formazione vedremo la rifinitura di domani, ma la strada è già segnata".