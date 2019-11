Riparte il treno Arst Sassari-Alghero

Secondo l'assessore Todde, "la scelta di ritornare a Sassari nel giro di poche settimane è il segno dell'attenzione della Regione per questo territorio e per il ruolo cruciale che il trasporto pubblico locale integrato gomma-ferro svolge per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola". Soddisfatti Pais, Campus e Conoci. "La Regione ha annunciato investimenti per 26mln per il sistema di trasporti dell'area", hanno detto.

L'intervento ha riguardato le travate e l'armamento dei circa 17 chilometri della linea e il cablaggio degli impianti di telecomunicazione. L'amministratore dell'Arst annuncia che "sono stati predisposti tutti gli interventi propedeutici per la prossima realizzazione degli impianti di controllo marcia treno e di controllo della circolazione". Per Poledrini, "i lavori futuri consentiranno di portare i sistemi tecnologici di controllo della tratta Sassari-Alghero ai livelli tra i più avanzati dell'isola".

"Non ci siamo limitati a risolvere i problemi e a ripristinare la linea - spiega Porcu - ma abbiamo creato le condizioni per dare nuovo impulso al sistema dei trasporti della rete metropolitana del Nord Sardegna". "Restituiamo agli utenti un collegamento ferroviario fondamentale - aggiunge - ma è un punto di partenza, perché da qui partono gli ulteriori progetti di ammodernamento della rete ferroviaria a scartamento ridotto nel Nord Sardegna".

Fonte: Ansa

