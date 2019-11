Oristano dice no alla violenza: polizia e scuole di danza insieme

Sul posto è presente il personale esperto della Polizia di Stato con camper e stand mobili, che informeranno per tutta la giornata, i cittadini e chiunque si rivolga a loro, sugli strumenti di tutela previsti dalla legge in difesa delle donne vittime di violenza.

La Polizia di Stato, insieme al questore Giusy Stellino, i Servizi Sociali del Comune e le Associazioni di volontariato del territorio, saranno presenti, sempre al Porta Nuova, oggi e lunedì 25 novembre, dalle ore 9 alle 13, per la campagna informativa della Polizia di Stato “Questo non è amore” dedicata al contrasto della violenza sulle donne.

Nell’ambito dell’iniziativa, promossa dalla Questura di Oristano, si è svolto questa mattina alle 10 al Centro commerciale Porta Nuova, un flash mob dal titolo “Al riparo dalla violenza” a cura di Cittadinazattiva e Sardegna Solidale, che si è tenuto . La pioggia non ha fermato le ballerine delle varie scuole di danza della città che in un primo momento dovevano esibirsi, secondo il programma, in piazza Cattedrale.

La Polizia di Stato e le scuole di danza insieme ad Oristano per aprire il ricco programma di eventi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Fonte: Link Oristano

