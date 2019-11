Lirico Cagliari, applausi per Lü Jia

Apprezzati anche i due cantanti solisti finlandesi, prima volta sul palco del teatro cagliaritano, il contralto Niina Keitel, tra le artiste più interessanti della sua generazione e Tuomas Katajala, tra i tenori scandinavi più stimati, non solo nel repertorio operistico ma anche in quello liederistico e concertistico. Il maestro del coro è Donato Sivo. E sul podio una guida esperta che riesce a creare un caleidoscopio di colori musicali, "da toccare il cielo con una nota".

La presenza sul podio della bacchetta di Lü Jia, direttore cinese di fama internazionale, ha condotto il pubblico in un viaggio di redenzione che unisce il divino e l'umano con due pagine musicali sublimi: Schicksalslied (Canto del destino) per coro e orchestra di Brahms e Das Lied von der Erde, (Il Canto della terra) sinfonia per contralto, tenore e orchestra di Mahler, con le suggestioni poetiche e oniriche. Direttore eccelso, dalla gestualità nobile e profonda interpretazione dello spirito brahmsiano e mahleriano, ha conquistato i convinti applausi di un attento pubblico. Un concerto che ha toccato le corde del corpo e dell'anima degli spettatori grazie alla grande sintonia tra direttore e Orchestra e Coro.

Fonte: Ansa

