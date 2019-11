Al Festival della Partecipazione dell’Aquila c’è anche Masullas

Rappresenta la Sardegna per testimoniare come un borgo può rinascere Per la IV edizione del Festival della Partecipazione 2019, che si svolge oggi nella Città dell’Aquila, tra i tre comuni italiani invitati a partecipare, c’è anche il comune di Masullas. Il titolo dell’incontro in cui è coinvolto anche il comune di Masullas, è: “I borghi dall’abbandono alla rinascita: un patrimonio a disposizione delle comunità”. Durante l’iniziativa, iniziata alle 10 nel Palazzo Fibbioni, si parla di come il “capitale umano abbia trionfato su quello finanziario”. Al centro del dibattito le testimonianze di come alcuni cittadini, aiutati dalle amministrazioni comunali, abbiamo saputo mantenere in vita il proprio territorio, grazie a una forte coesione sociale che ha portato a un riscatto economico del borgo/comune in cui vivevano e salvarlo così dall’oblio e abbandono. Tra questi racconti, oltre al comune di Roseto Capo Spulico e di Favara, anche quello di Masullas.

“Siamo molto contenti”, dichiara il sindaco Mansueto Siuni, “di esser stati scelti, insieme agli altri due comuni italiani, a partecipare a questo importante festival. Rappresenta per noi un’occasione in più per raccontare della nostra realtà di borgo in rinascita”. Il sindaco Mansueto Siuni racconterà infatti del progetto di albergo diffuso e della rinascita turistica e culturale che il paese sta vivendo in questo momento anche grazie all’importante lavoro svolto in questi anni da parte dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” (nella provincia di Oristano e che comprende sei paesi: Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Siris e Simala), per quanto riguarda la programmazione territoriale. L’incontro si concluderà con una tavola rotonda alle 17.30. Il Festival della Partecipazione

Il Festival della Partecipazione, giunto alla sua quarta edizione, è promosso da ActionAid Italia e Cittadinanzattiva, con la collaborazione del Comune dell’Aquila e di Slow Food Italia e il patrocinio del Consiglio Regionale Abruzzo, dell’Università degli Studi dell’Aquila e del Gran Sasso Science Institute. Si propone come un luogo aperto a cittadini comuni, alle comunità degli aquilani e degli abruzzesi ma anche ai turisti, agli organizzazioni e a tutte le esperienze di attivismo civico, ai media tradizionali e ai nuovi media, ai mondi della ricerca, della cultura e dell’arte. L’obiettivo è quello di scambiare e discutere informazioni, prodotti, idee ed esperienze. Per informazioni, visitare il sito: https://bit.ly/2OsRIQq

Fonte: Link Oristano