Andrea Mulas corre la Maratona della Sardità

Nuova impresa per il maratoneta oristanese Andrea Mulas. Dopo la maratona nella Baleari, svolta lo scorso mese di ottobre, l’atleta famoso per le sue performance in costume sardo, questa volta ha corso in casa la “Maratona per la Sardità”, organizzata insieme all’artista Alfonso Canfora e al fotografo Gianfranco Casu.

Ieri, in solitaria e con indosso il costume sardo, Mulas è partito da Dolianova, per arrivare a Cagliari, passando per Monserrato e Pirri. L’arrivo, dopo 20 chilometri di corsa, in via Roma, di fronte alla sede del Consiglio regionale, dove Mulas ha mostrato la bandiera dei quattro mori, insieme a quella delle isole Baleari e la stampa di un’opera di Canfora che rappresenta la pastorizia, anima trainante della Sardegna da millenni. Un marchio che l’artista ha chiamato Pastorello e che comprende il volto stilizzato del pastore sardo e il suo gregge di pecore.

A seguire nell’impresa il maratoneta oristanese, Alfonso Canfora, in sella a una bici ibrida in versione stradale, creata da lui.

“Lo scopo della corsa”, ha spiegano l’atleta oristanese, “è stato quello di richiamare l’attenzione delle Istituzioni dell’Isola sul triste fenomeno dell’emigrazione giovanile, che causa lo spopolamento dei paesi più piccoli della Sardegna”.

Andrea Mulas al termine della corsa è stato ricevuto nella sede del Consiglio regionale, dove ha portato una lettera di saluto ai consiglieri della Sardegna da parte del Presidente del Consiglio delle Isole Baleari, Miquel Ensenyat Riutort. Un gesto simbolico di fratellanza culturale.

Sabato, 23 novembre 2019

