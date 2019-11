Tentata rapina in casa Quartu, 3 arresti

Tre persone, già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate in flagranza di reato per tentata rapina, mentre cercavano di entrare all'interno di un condominio a Quartu Sant'Elena. I tre malviventi, armati di pistole giocattolo e alcune corde e altro materiale per lo scasso, sono stati bloccati dagli agenti della Squadra Mobile mentre scavalcavano la recinzione di un condominio in Viale Marconi. Gli agenti, che seguivano i loro movimenti già da tempo, li hanno fermati e arrestati. I particolari dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa dal dirigente della Mobile Roberto Pittito in Questura, alle 11.