Riapre la settimana prossima il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ghilarza

Riapre il pronto soccorso dell’ospedale di Ghilarza. Sono attesti per martedì o mercoledì tre nuovi medici. Uno di loro sarà assegnato al presidio del Delogu e andrà ad aggiungersi al professionista attualmente in organico e gli altri due saranno impiegati nel reparto di medicina.

I tre nuovi medici hanno risposto a un avviso di selezione pubblicato la scorsa settimana e fortemente voluto da Ats e Assl di Oristano, per garantire la continuità di servizio nel Guilcer.

I tre medici resteranno in servizio per sei mesi, in attesa dell’ingresso in organico dei loro colleghi che arriveranno attraverso la selezione riservata al personale del servizio 11. Inserimento previsto per il mese di febbraio.

Si risolve in questo modo la vicenda che tante polemiche ha alimentato nelle ultime settimane. Il Pronto Soccorso era stato chiuso i primi giorni di novembre, proprio per carenza di organico. Lunedì scorso il presidio era stato riaperto e poi richiuso. Un giunto da Sassari per riattivare il servizio sia stato richiamato in sede. Nello stesso giorno l’assessore regionale alla Sanita, Mario Nieddu era giunto a Ghilarza insieme al presidente della Commissione Sanità, Domenico Gallus. L’assessore aveva annunciato che il Pronto Soccorso sarebbe rimasto chiuso sino alla ricostituzione di un minimo organico, cosa che avverrà nelle prossime ore.

Sabato, 23 novembre 2019

