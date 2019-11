Polizia, nuovi dirigenti nei Commissariati di Ozieri e Tempio

Successivamente è stato trasferito alla Questura di Sassari, dove ha diretto la Sezione Volanti, per poi essere assegnato all’Ufficio di Gabinetto come Vice Dirigente, nonché Portavoce del Questore di Sassari fino alla nuova assegnazione a Tempio Pausania.

Il Dr. Meloni, 58enne, originario della provincia di Cagliari, laureato in Giurisprudenza, dopo aver frequentato la Scuola Superiore di Polizia di Roma, nel 2013 è stato assegnato come dirigente, al Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta.

Il Dr. Deidda, 52enne, nativo di Ittiri, laureato in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1988. Dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di Polizia a Roma, ed un iniziale assegnazione presso il Commissariato di Olbia, ha prestato servizio fino al 2001 alla Squadra Mobile, successivamente ha diretto la Sezione Volanti, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, quindi l’Ufficio Personale, sempre della Questura di Sassari.

I due funzionari vantano una importante esperienza professionale, maturata in particolare in numerosi uffici dell’isola.

Fonte: Casteddu On Line

